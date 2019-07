BRMalls negocia venda de 7 shoppings para fundo imobiliário administrado pelo BTG

A BRMalls confirma que está negociando a venda de alguns de seus shoppings para fundo imobiliário administrado pelo BTG Pactual. A empresa diz que está em tratativas avançadas, “mas não existindo documentos vinculantes” no momento. A informação foi notícia no final de semana do jornal O Globo. Conforme comunicado deste domingo, 28, será vendida integralmente a participação em sete shoppings, dentre eles Ilha Plaza (RJ) e Osasco Plaza (SP). A venda segue a estratégia de priorizar no portfólio shoppings de maior porte e em mercados de grande potencial de consumo, de acordo com o comunicado.