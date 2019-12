BRMalls cria Trama Lab, iniciativa para trazer vendedores online para off-line

A BRMalls anunciou nesta sexta-feira, 6, a criação do Trama Lab, uma iniciativa que pretende oferecer a empreendedores puramente digitais a oportunidade de oferecer seus produtos no canal off-line dos shoppings da companhia. O primeiro Trama Lab começa a ser testado no Shopping Tijuca nesta sexta, numa área de 70 metros quadrados que comporta nove revendedores.

Em abril, ele se expandirá para 320 metros quadrados, com capacidade para 22 revendedores.

“É uma loja de lifestyle onde a gente vai trazer marcas nativas digitais para o mundo off-line”, disse a idealizadora do projeto, a diretora comercial da BR Malls Jini Nogueira. Além de produtos, o Trama Lab terá espaço para gastronomia e descanso.

A ideia, segundo Jini, é trabalhar os conceitos de sustentabilidade e upcycling – processo de criar algo novo e melhor a partir de itens antigos -, por isso os produtos que entrarão no Trama Lab serão selecionados de acordo com esses critérios. Lojistas presentes no shopping também poderão se inscrever para colocar seus produtos no local.

O enfoque, segundo Jini, será em produtos de moda. No pedaço de 70 metros quadrados que inaugura nesta sexta, há itens de moda íntima, moda praia e cosméticos veganos.

A ideia nasceu de empreendedores que se inscreviam no BRMalls Partners, mas ainda não possuíam potencial de escalonamento.

Os produtos, no entanto, eram de qualidade. Segundo Jini, também havia o desejo de explorar as lojas que nascem no Instagram e não têm tamanho ou capital para entrar num shopping center.