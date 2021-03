BRMalls: Com suspensão de atividades em MG, companhia tem 12 unidades abertas

A BRMalls suspendeu temporariamente as atividades do Shopping Estação BH e do Shopping Del Rey, em Belo Horizonte, desde o último sábado, 6, e desde hoje, do Shopping Independência, em Juiz de Fora, por determinação das autoridades das duas cidades mineiras.

Assim, a administradora tem agora 12 shoppings abertos, que representam 44,4% da Área Bruta Locável (ABL) total e 38,8% da ABL própria, além de 42,6% do lucro operacional (NOI) core em 2019, que estão com restrições no horário de funcionamento.

Veja também