BRMalls anuncia retomada de operações em 8 shoppings, com restrições de horário

A BRMalls Participações anunciou nesta segunda-feira, 8, a retomada das operações de oito shoppings do seu portfólio, com restrições no horário de funcionamento. Em comunicado ao mercado, a empresa ressalta que a decisão segue a orientação das autoridades públicas no âmbito das medidas de prevenção da covid-19.

Segundo a administradora, o Goiânia Shopping (GO) e o Araguaia Shopping (GO) retomaram suas atividades em 31 de março, o Shopping Recife (PE) e o Top Shopping (RJ) em 1º e 3 de abril, respectivamente. O Shopping Curitiba (PR), o Shopping Estação(PR), o Shopping Campo Grande (MS) e o Shopping Vila Velha (ES) retomaram suas atividades em 5 de abril.

Por determinação das autoridades públicas, a empresa ressalta que suspendeu temporariamente as atividades do Shopping Estação Cuiabá (MT) em 31 de março. Os serviços de delivery e atividades essenciais, no entanto, estão permitidos.

Em 5 de abril, a companhia registrava 14 shoppings abertos, equivalentes à 46% da ABL total e 40,7% da ABL própria da companhia e 28,4% do NOI core em 2019.

