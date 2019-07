Britto Jr. comenta separação de Luana Piovani: “Está precisando de um homem”

Na madrugada desta quarta-feira (24), Britto Jr. causou polêmica com uma declaração no Twitter, se tornando um dos assuntos mais comentados da rede social. O apresentador da Record TV resolveu opinar sobre Luana Piovani, afirmando que ela “está precisando de um homem”.

“A bela Luana Piovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida. Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de héteros no mercado”, afirmou.

Na sequência, Britto disse ser alvo de preconceito por parte dos homossexuais. “Preconceito mudou de lado. Nós, héteros, viramos minoria. Não tenho nada contra quem pensa o oposto, nada. Cada qual que faça o que quiser com seu corpo, sua vida. A questão é que o preconceito agora parte da nova maioria, ao não admitir o pensamento da nova minoria”, escreveu.

As frases do apresentador acabaram repercutindo de uma forma negativa no Twitter, com vários internautas detonando o posicionamento dele. “Conseguiu ser machista e homofóbico. Parabéns, você é um merda”, escreveu uma. “Que comentário preconceituoso e triste”, disse outra.

Confira os tuítes de Britto Jr. abaixo:

A bela @LuanaPiovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida. Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de heteros no mercado. https://t.co/vp1HodIW1h — Britto Jr. (@brittojr) July 23, 2019