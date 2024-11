Brito retira candidatura e anuncia apoio do PSD a Hugo Motta pela presidência da Câmara

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 13/11/2024 - 14:13 Para compartilhar:

O deputado Antônio Brito (PSD-BA) confirmou nesta quarta-feira, 13, sua desistência na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e anunciou o apoio do PSD a Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato remanescente ao cargo.

A confirmação era esperada desde o início do mês, quando Brito deu indícios de que começaria a negociar com Motta por cargos na Mesa Diretora. A legenda deve obter cargos na suplência, além dos comandos de comissões, que devem ser definidos nos próximos meses.

O acordo foi firmado durante uma reunião da bancada na Câmara. O encontro contou com a presença do presidente do partido, Gilberto Kassab, que endossou a decisão de Brito.

Da tentativa à desistência

Antônio Brito colocou seu nome à disposição do PSD no início de 2024. Ele articulava a viabilidade de sua candidatura e chegou a formar uma aliança com Elmar Nascimento (União-BA) para fazer frente a Motta. Mesmo com as tratativas, o trabalho de Hugo Motta e do presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), para neutralizar os adversários surtiu efeito e provocou o enfraquecimento da candidatura de Brito.

Com o apoio do PSD, Motta já conta com a projeção de obter mais de 400 votos na disputa — além dos 257 necessários para garantir a eleição –, marcada para o início de 2025.

Com a desistência de Brito, apenas Elmar mantém oficialmente sua candidatura em oposição ao favorito. O parlamentar baiano, no entanto, já admitiu a pessoas próximas que deve apoiar Motta. A pendência está nos cargos que o União Brasil deverá obter como parte do acordo.

Motta deverá enfrentar um candidato do PSOL e outro do Novo, que ainda não oficializaram seus nomes.