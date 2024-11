Brito reafirma candidatura à presidência da Câmara, mas segue Elmar e sinaliza desistência

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 05/11/2024 - 19:40 Para compartilhar:

O deputado federal Antônio Brito (PSD-BA) reafirmou nesta terça-feira, 5, a manutenção de sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, mas sinalizou uma possível desistência em caso de negociações com seu adversário, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). No fim da tarde, Brito se reuniu com a bancada do PSD e afirmou que negociará um acordo com Motta e Arthur Lira (Progressistas-AL).

Com essa decisão, Brito segue os passos de Elmar Nascimento (União Brasil-BA), que também sinalizou sua desistência da candidatura. Os parlamentares haviam formado uma aliança para apoiar quem tivesse maior viabilidade para enfrentar Hugo Motta na disputa.

Elmar ainda mantém sua candidatura oficialmente, mas já comunicou aos líderes que não é mais postulante ao cargo. O próprio União Brasil retirou o apoio ao baiano e declarou estar em negociações para apoiar o candidato de Lira.

Mesmo mantendo formalmente suas candidaturas, os nomes de Brito e Elmar enfraqueceram em meio às articulações de Motta e Lira com outros partidos. Em apenas uma semana, Hugo Motta conseguiu a adesão de 12 partidos.

Aos jornalistas, Brito afirmou que entrará em negociação com Motta para garantir os espaços do PSD na Câmara, respeitando a proporcionalidade. No entanto, ele se recusou a revelar quais espaços são almejados pelo partido.

“A posição da bancada foi manter a candidatura. Eu fiz uma ponderação e coloquei que, se nós dialogarmos com o presidente Arthur Lira e com o candidato Hugo Motta, a fim de manter as proporcionalidades que o PSD tem mantido na Casa, voltaremos à bancada para discutir se desejam manter a candidatura ou se haverá algum tipo de mudança”, declarou.

Entre os partidos que já declararam apoio a Hugo Motta estão o PL e o PT, partido da base do governo, ao qual Brito havia feito diversas sinalizações. Em reunião com a cúpula petista, Brito prometeu assegurar governabilidade a Lula (PT), além de buscar maiores espaços para o partido na Câmara.

O baiano ainda fez acenos durante as eleições municipais. O PSD apoiou o candidato do PT no Ceará, Evandro Leitão, e chegou a participar de agendas de campanha com o petista.

As expectativas de Brito foram frustradas quando o PT anunciou apoio a Hugo Motta na semana passada. Na avaliação de Brito, essa decisão foi a pá de cal de sua candidatura.

“É evidente que a posição do PT e do governo em apoiar Hugo Motta pesou muito. Isso pesou porque a bancada é da base do governo e, portanto, tem uma relação de lealdade com o PT”, afirmou Brito, ressaltando que ainda é cedo para uma decisão definitiva, uma vez que a eleição só ocorrerá em fevereiro de 2025.