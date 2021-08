Britney Spears volta a falar sobre batalha de tutela: ‘Mentiras desagradáveis sobre mim’

Britney Spears voltou a compartilhar seus pensamentos sobre a batalha por sua tutela. A cantora está há 13 anos brigando com o pai na Justiça para conseguir autonomia de sua carreira e de seus bens. Ativa no Instagram, a princesa do pop publicou um vídeo de culinária e não deixou de falar sobre a falta de esperança que teve durante muito tempo.

“Em um sistema em que me senti completamente sem esperança por tanto tempo, pelo menos tenho uma plataforma para compartilhar! Como Selena Gomez diz melhor: ‘o mundo pode ser um lugar horrível’ [trecho da música Kill ‘Em With Kindness]… eu sei … você sabe disso… mate-os com bondade!”, começou Britney. “Infelizmente, as notícias têm sido bem desagradáveis ​​dizendo mentiras horríveis e maldosas sobre mim, então vou postar um pouco menos de agora em diante”, completou a artista.

O vídeo de um abacate sendo cortado diz respeito a nova paixão de Britney: a culinária. “Isso [o vídeo] foi a coisa mais legal que eu já vi na minha vida e me inspirou a assumir uma nova paixão no campo da culinária! Deus abençoe vocês, gente bonita”, finalizou.

