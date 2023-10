Britney Spears revela motivo para raspar a cabeça durante surto em 2007

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 15:13 Para compartilhar:

A cantora Britney Spears, 41 anos, revelou os motivos que a levaram a raspar a cabeça por conta própria e ficar careca, 16 anos atrás.

No auge da carreira, em meados de 2007, a artista vivia sendo perseguida por por paparazzi enquanto enfrentava problemas psicológicos.

Britney, que estampa a capa da nova edição da revista People, relembrou momentos daquele período em sua biografia, ‘A Mulher em Mim’, com lançamento marcado para o dia 24 de outubro.

No livro, ela revela que aquela era uma maneira de se mostrar rebelde.

“Eu fui muito observada enquanto crescia. Eu era olhada de cima a baixo, as pessoas me diziam o que pensavam do meu corpo, desde que eu era adolescente”, disse.

“Raspar a cabeça e agir foram minhas maneiras de reagir”, desabafou ela.

Depois que a artista foi colocada sob tutela ordenada pelo tribunal em 2008, concedendo a seu pai e a um advogado o controle sobre suas finanças e vida pessoal, ela foi proibida de manter o visual careca.

“Sob a tutela, fui levada a entender que aqueles dias [de rebeldia] haviam acabado. Tive que deixar meu cabelo crescer e voltar à forma. Tive que ir para a cama cedo e tomar todos os medicamentos que me disseram para tomar. Eu fazia pequenas coisas criativas aqui e ali, mas meu coração não estava mais nisso. Quanto à minha paixão por cantar e dançar, naquela época era quase uma piada. Treze anos se passaram e eu me sentia como uma sombra de mim mesma”, descreveu ela.

“Penso agora em meu pai e seus associados tendo controle sobre meu corpo e meu dinheiro por tanto tempo e isso me faz sentir mal… Pense em quantos artistas homens jogaram todo o seu dinheiro fora; quantos tiveram abuso de substâncias ou problemas de saúde mental. Ninguém tentou tirar o controle sobre seus corpos e dinheiro. Eu não merecia o que minha família fez comigo”, seguiu ela em seu desabafo no livro.

Somente em setembro de 2021, depois que Spears implorou ao juiz em tribunal aberto para encerrar o acordo legal, seu pai, Jamie, foi suspenso como seu conservador, e a tutela foi extinta dois meses depois.

“Nos últimos 15 anos ou mesmo no início da minha carreira, via as pessoas falarem de mim e contarem a minha história. Depois de sair da minha tutela, finalmente fiquei livre para contar a minha história sem consequências por parte das pessoas responsáveis ​​pela minha vida”, disse ela em entrevista para a revista People.

