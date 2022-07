Britney Spears publica fotos mergulhando totalmente nua: ‘Continue a nadar’

Britney Spears tem estado mais livre do que nunca em suas redes sociais, desde que se livrou da tutela do pai, em novembro do ano passado, e tem usado bastante suas redes sociais com publicações mais ousadas.

A Princesa do Pop, que recentemente se casou e estava em lua de mel com o marido, Sam Asghari, compartilhou nesta terça-feira (12) duas fotos em que aparece nadando nua, aparentemente no mar.

Na legenda, a cantora escreveu a famosa frase da peixinha Dory, de “Procurando Nemo”: “Continue a nadar, continue a nadar”.