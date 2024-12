Britney Spears passa Natal com os filhos após dois anos de afastamento

A cantora Britney Spears usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 26, para mostrar o reencontro com seus filhos, Sean, 18, e Jayden, 17. No Instagram, a artista revelou que não via os herdeiros há dois anos.

“Melhor Natal da minha vida! Eu não via meus meninos há dois anos! Lágrimas de alegria e literalmente em choque o dia todo, loucura, tão amada e abençoada! Estou sem palavras, obrigada, Jesus!”, escreveu Britney, na legenda do post. No vídeo, ela aparece mostrando Sean e Jayden e desejando um feliz Natal aos seguidores.

Sean e Jayden são filhos de Britney com seu ex-marido Kevin Federline. Os jovens moram com o pai no Havaí e retomaram contato com a mãe em fevereiro deste ano, segundo o “Daily Mail”.

Assista: