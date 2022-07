Britney Spears não irá depor em nova ação contra o pai em caso de tutela

Britney Spears não será chamada para testemunhar na nova audiência em que julga se o seu pai, Jamie, teria abusado de sua posição como conservador.







De acordo com o TMZ, o advogado da cantora, Mathew Rosengart, apresentou documentos legais que afirmam que ele seguirá adiante com provas físicas e apenas o depoimento de Jamie.

Rosengart insistiu que as palavras de Britney não seriam relevante para nenhum processo legal e ele não a chamará como testemunha se o caso for a julgamento. A ação em andamento gira em torno das alegações de Britney de que seu pai abusou dos regulamentos de tutela e a roubou quando deveria estar administrando suas finanças.

Britney tem feito críticas de maneira desenfreada à sua família nas redes sociais, e no mês passado o advogado de Jamie, Alex Weingarten, pediu que a cantora, de 40 anos de idade, depusesse no caso por causa das “alegações incendiárias de vários assuntos factuais” que ela fez na internet.

No entanto, o advogado de Britney disse ao tribunal que sentiu que o movimento para empurrar Britney para um depoimento foi ‘retaliação’ e ‘abuso do processo legal’, em meio a uma tentativa de investigação do manuseio de fundos de Jamie e suposta vigilância da cantora.