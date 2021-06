Britney Spears mostra tatuagem favorita dançando de maiô no Instagram

A cantora Britney Spears voltou a ser bem ativa nas redes sociais. Ela compartilhou um vídeo dançando, atividade que faz com frequência em sua mansão, e aproveitou para exibir aos fãs sua tatuagem favorita que fica escondida na nuca. A princesa do pop usava um maiô rosa neon que sempre aparece em seus vídeos no Instagram.

“Rosa forte faz meu bronzeado estourar! Você já viu a tatuagem na minha nuca? É hebraico, é uma linguagem escrita ao contrário! Diz ‘Mem Hey Shin’ que significa cura! É minha tatuagem favorita, mas ironicamente você nunca a viu!”, escreveu na legenda.

