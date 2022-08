Britney Spears ironiza após polêmica com ex-marido: ‘A vida continua’

Da Redação 07/08/2022 - 16:23 Compartilhe

Britney Spears resolveu ironizar as declarações do ex-marido, Kevin Federline. Em recente entrevista, Kevin disse que os filhos que tem junto com a cantora decidiram não ver mais a mãe. Em seu Instagram, a cantora postou uma foto de um colchão em um lago, mostrando a tranquilidade, e adicionou a legenda: “A vida continua”.

Neste sábado (6) o ex-marido da cantora disse que os filhos, Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15 anos, optam por se afastar da cantora e se sentem constrangidos com os nudes que ela posta.

A cantora chegou a rebater os comentários por meio de seu Instagram, falando sobre a sua liberdade depois de 13 anos sob tutela de seu pai, Jamie Spears: “Até para tomar um tylenol eu tinha que pedir permissão”, alegou ela.

Quem também saiu em defesa de Britney foi seu atual marido, Sam Asghari: “Para esclarecer, a minha mulher nunca postou uma selfie de nudez excepto as do rabo dela, algo bem modesto nos dias de hoje. Todas as outras publicações sugeriam nudez, que pode ser vista em qualquer anúncio de loção ou sabão. Não há validade na sua declaração sobre o distanciamento das crianças e é irresponsável fazer essa declaração publicamente. Os meninos são muito inteligentes e terão 18 anos em breve para tomarem as suas próprias decisões e poderem eventualmente perceber que a parte ‘dura’ foi ter um pai que não trabalhou muito em mais de 15 anos como modelo”, começou ele rebatendo que a fala de Federline de que era “duro” para os meninos verem as fotos explícitas da mãe.

“A mamata do Kevin vai acabar em breve, o que provavelmente explica o momento destas declarações ofensivas. Eu não o conheço pessoalmente e não tenho nada contra ele, além de ele ter escolhido difamar a minha mulher”, continuou se referindo à pensão que ele recebe da cantora de mais de 100 mil reais mensais.