Britney Spears gastou cerca de R$ 12 milhões para pagar ‘contas pendentes’ de seu pai

Novos detalhes sobre o acordo para o fim da tutela de Britney Spears, 43, revelam que a cantora foi responsável por quitar as contas pendentes de seu pai, Jamie Spears, 72. Segundo informações da revista “People”, valores da dívida totalizam US$ 2,12 milhões, cerca de R$ 12 milhões.

Jamie era responsável por administrar assuntos financeiros da cantora desde 2008, após ela apresentar episódios de fragilidade em sua saúde mental. A curatela chegou ao fim em 2021, após uma longa disputa judicial entre pai e filha.

Inicialmente, Britney havia resistido a pagar pelos honorários advocatícios de seu pai por causa de sua “má conduta financeira enquanto era curador”, até que ela se comprometeu a pagar as contas legais pendentes de Jamie, que totalizavam US$ 2,12 milhões, cerca de R$ 12 milhões.

Ainda foi exigido que a cantora pagasse o valor integral dentro de 60 dias sob risco de “acumular mais custos de honorários advocatícios e judiciais, até mesmo juros pós-julgamento”, sanção cumprida pela estrela.

De acordo com a “People”, todas as partes envolvidas no caso, incluindo Britney e seu pai, concordaram que os pagamentos resolveram todas as disputas relacionadas aos procedimentos de tutela.

Uma fonte afirmou para a revista que a decisão “foi um ótimo resultado para Britney porque também evitou a possibilidade de ela testemunhar no tribunal e evitou um circo da mídia”.