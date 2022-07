Britney Spears faz topless em praia durante lua de mel com o marido

Britney Spears está curtindo a lua de mel com o marido, Sam Asghari, e tem compartilhado alguns momentos da viagem romântica em suas redes sociais.

Nesta terça-feira (5), a cantora publicou em seu Instagram um vídeo no qual aparece sensualizando de biquíni em uma praia de areia branquinha e água cristalina para as lentes de Asghari.

“Parte 2 da lua de mel aqui neste paraíso tropical inacreditável… Não, isso não é uma campanha de meninas loucas… Sou simplesmente eu vivendo minha vida!!! Isso é o que acontece quando você tira umas férias de duas semanas em uma ilha”, escreveu a cantora na legenda.

Em alguns trechos do vídeo, Britney faz topless e tapa os seios com as mãos. Ela aparece caminhando na areia assim e, posteriormente, na água.

Mais cedo, a Princesa do Pop também já havia compartilhado outro vídeo com momentos românticos ao lado de Sam Asghari, com direito a um passeio de barco.