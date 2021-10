Britney Spears faz longo desabafo e cita pausa na carreira após fim da tutela do pai

A cantora Britney Spears fez um longo desabafo em suas redes sociais após o pai, Jamie Spears, ser afastado pela Justiça de sua tutela, que durou mais de 13 anos. No Instagram, a artista publicou uma foto da árvore de Natal em sua mansão para dar mais detalhes de como sua vida está, aos poucos, voltando ao normal.

“Vou ser honesta e dizer que esperei tanto tempo para me livrar da situação em que estou… e agora que estou aqui estou com medo de fazer qualquer coisa, porque tenho medo de cometer um erro!!! Por tantos anos sempre me disseram que, se eu tivesse sucesso nas coisas, isso poderia acabar… e nunca aconteceu!!!”, começou.

“Eu trabalhei tanto, mas agora que está aqui e cada vez mais perto do final, estou muito feliz, mas tem um monte de coisas que me assustam!!! Os paparazzi correm por entre as árvores – e vão para a estrada – quando eu dirijo para casa e é assustador!!!! E eu tenho que passar por uma escola primária… as crianças são um grande negócio… mas eu também!!!!! Não gosto que tentem me assustar e pular como fazem… é como se eles quisessem que eu fizesse uma loucura!!!”, completou a cantora.

Ela ainda falou sobre a nova fase de vida e afirmou que está em busca de encontrar sua alegria em viver e, como isso é um trabalho que leva tempo, vai fazer uma pausa na carreira, focando mais na vida pessoal. “Acredito que qualquer motivo para encontrar mais alegria na vida é uma boa ideia… e não é segredo que já passei por isso no passado… então, posso ter que fazer as coisas de um jeito um pouco diferente a partir de agora!!! Senhor, tenha piedade das almas da minha família se eu fizer uma entrevista!!! Nesse ínterim… vou ficar longe do negócio que é tudo o que conheci em toda a minha vida… é por isso que isso é tão confuso para mim!!! Enfim, Deus abençoe a todos vocês!!”.

Saiba mais