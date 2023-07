Britney Spears é agredida por segurança do NBA Victor Wembanyama, diz site

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 15:47 Compartilhe

De passeio por Las Vegas, a cantora Britney Spears vivenciou uma situação constrangedora na noite desta quarta-feira, 5, quando encontrou com o jogador de basquete da NBA Victor Wembanyama em um restaurante na cidade. A estrela teria sido agredida pelo segurança do atleta ao tentar fazer contato com ele. A informação foi divulgada pela TMZ.

Segundo o portal, ao ver que se tratava de Wembanyama, Britney tentou encosta em seus ombros e foi impedida pelo segurança, que a derrubou no chão. Britiney se levantou e voltou para a sua mesa. Mais tarde, o segurança teria pedido desculpas pelo incidente. “Você sabe como é ser cercada por muitos fãs”, comentou com a cantora.

A reportagem ainda revelou que Britney seria ouvida pelas autoridades de Vegas na manhã desta quinta-feira, 6, para colher depoimento. A cantou abriu um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Metropolitana e o caso não foi classificado como crime, já que, de acordo com ele, o segurança não teve a intenção de machucar Britney.

