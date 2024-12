Britney Spears diz ter cinco anos de idade: ‘Tenho que ir ao jardim de infância amanhã’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 16:22 Para compartilhar:

Britney Spears completou 43 anos na segunda-feira, 2, e por vídeos publicados em seu perfil do Instagram a cantora afirmou estar completando cinco anos de idade. Além disso, a artista norte-americana contou aos fãs que está de mudança para o México. Na publicação, ela diz que acabou de completar apenas cinco anos, está frequentando o jardim de infância novamente e resolveu se mudar para o sul pelas divulgações “cruéis” dos paparazzis.

A cantora mencionou as novas fotos divulgadas no início da semana, nas quais ela aparece com um casaco longo branco, óculos escuros e um chapéu preto, enquanto segura um isqueiro no aeroporto de Los Angeles, EUA – as fotografias foram publicadas logo após a oficialização de seu divórcio de Sam Asghari.

“Não sei exatamente por que os paparazzi me colocaram em um avião usando uma máscara no rosto. Não sei por que estava segurando um isqueiro em minhas mãos. Acho que meu amigo me deu sem querer. Mas de qualquer forma, é meu aniversário, eu não estou completando quarenta e três anos, estou fazendo cinco neste ano. Eu tenho que ir ao jardim de infância amanhã”, contou ela em um dos vídeos.

A artista termina as filmagens reiterando que “não é perfeita”, mas os flagras maldosos dos paparazzi e a forma como ela é retratada a fizeram se mudar para o país vizinho.

Britney já tinha publicado textos anteriormente reclamando do tratamento das mídias e a invasão de sua privacidade. Além disso, a cantora disse que se sente melhor nas Bahamas e que não se reconhece mais em seu país de origem – atualmente, ela segue buscando novos destinos para “curar a mente e o coração”.