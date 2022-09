Britney Spears diz que não acredita mais em Deus e que seu pai deveria ser preso para o resto da vida

Da Redação 06/09/2022 - 1:50 Compartilhe

Britney Spears publicou nesta segunda-feira (5) em seu Instagram um áudio —apagado logo depois— em resposta a seu filho Jayden James, de 15 anos, que disse em entrevista que seu avô, Jamie Spears, tinha o melhor interesse em ajudar sua mãe com sua tutela.







No áudio apagado pela cantora, mas que foi salvo por fãs e republicado nas redes sociais, ela diz que seu pai deveria ser preso para o resto da vida, e que ela não acredita mais em Deus por conta de como sua família a trata.

A cantora, após ter conseguido se livrar da tutela do pai no ano passado, agora enfrenta outro drama, o de estar longe dos filhos (além de Jayden, Sean Preston, de 16 anos), que atualmente moram com seu ex-marido, o ex-dançarino Kevin Federline.

“Vocês me subestimam, como a minha família sempre fez, quando dizem ‘espero que ela melhore’ e ‘vou rezar por ela’. Rezar para quê? Vocês querem que eu ‘melhore’ para que eu continue dando US$ 40 mil para seu pai todo mês? Ou a razão por trás disso é que tudo acabará em dois anos e vocês não receberão nada?”, diz a cantora.

“Uma vez, quando olhei em seus olhos e disse que queria vê-los mais vezes, vocês ligaram para seu pai e eu nunca mais os vi. Eu não fiz nada de errado. Meu pai deveria ficar na cadeia pelo resto da vida. Deus não permitiria que isso acontecesse comigo se um Deus existisse. Eu não acredito mais em Deus por causa do jeito que meus filhos e minha família me tratam. Não há mais nada para acreditar. Eu sou ateia, pessoal”, finalizou Britney.

O áudio foi deletado pela cantora ainda na noite de segunda, mas foi republicado por fãs nas redes sociais. Ouça abaixo, em inglês.

Entrevista de Kevin Federline e Jayden

O ex-marido de Britney deu uma entrevista ao programa “60 Minutes Australia” afirmando que a tutela da cantora por seu pai foi de certa maneira necessária para ela.

“Eu não fui enolvido em nada disso quando a tutela surgiu. Eles estavam preocupados com a filha e tentando fazer o que pudessem para ajudá-la. Isso é tudo o que eu sei”, disse o ex-dançarino.

Em outra parte da entrevista, dessa vez com o filho mais novo de Britney e Federline, Jayden, ele disse que seu avô tinha os melhores interesses em ajudar sua mãe.

“Ele estava tentando ser como qualquer pai, como perseguir o sonho de sua filha de ser uma superestrela, trabalhando e fazendo todos esses shows e se apresentando. Mas acho que algumas pessoas estão deixando de perceber o quanto ele se importa com ela”, disse o adolescente.