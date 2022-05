Britney Spears compartilha vídeo engraçado ao lado do noivo: ‘Esse vai ser o pai do meu bebê’

Na companhia do noivo, Sam Asghari, de 28 anos, e do cão batizado de Sawyer, Britney Spears compartilhou um vídeo na última sexta-feira (6) e mostrou um clipe divertido do trio.





Grávida, a estrela pop anunciou a chegada de uma nova gestação no mês passado. Spears, de 40 anos, já possui dois filhos, 16, e Jayden James, 15, frutos do relacionamento com o ex-marido Kevin Federline.

Nas imagens, Britney registra o noivo ‘deixando’ o novo membro de quatro patas da família “dirigir” o carro e brinca: “Esse vai ser o papai do meu bebê”.

Instagram will load in the frontend.

Além disso, a norte-americana causou polêmica com outra publicação. Britney publicou uma imagem abraçando seu pet e completamente nua. Nos comentários, os seguidores da cantora se dividiram entre elogios e críticas.