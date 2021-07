Britânico vence corrida em Nova York e assume a liderança na Fórmula E

O britânico Sam Bird (Jaguar) foi o vencedor, neste domingo, da segunda corrida da rodada dupla do e-Prix de Nova York. Com a segunda vitória na temporada, o piloto assumiu a liderança geral do campeonato, ao vencer de ponta a ponta.

Nick Cassidy (Envision) em segundo e Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) em terceiro completaram o pódio. Atual campeão da categoria Da Costa assumiu a vice-liderança na classificação do campeonato.

Entre os brasileiros, Sergio Sette Câmara (Drangon/Penske), que largou em quinto, terminou na 11ª posição e mais uma vez não pontuou na temporada. Lucas Di Grassi (Audi), que foi pódio na corrida de sábado, ficou em 14º lugar.

Próxima etapa da e-Prix na Fórmula E está prevista para acontecer nos dias 24 e 25 de julho, em Londres. Também será rodada dupla.

