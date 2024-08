Britânico que escalou a Torre Eiffel terá que pagar uma contribuição cidadã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2024 - 14:38 Para compartilhar:

Um cidadão britânico, que escalou a Torre Eiffel com as próprias mãos no último domingo à tarde, antes de ser detido e levado sob custódia policial, terá de pagar uma contribuição cidadã a uma associação, informou nesta segunda-feira (12) o Ministério Público de Paris, contatado pela AFP.

O homem foi visto “escalando a Torre Eiffel” no domingo, por volta das 12h45 GMT (9h45, horário de Brasília), disse uma fonte policial. Ele foi rapidamente preso e levado sob custódia.

Durante a sua custódia policial, um representante do procurador propôs uma alternativa à acusação: o alpinista deve pagar uma contribuição cidadã a uma associação de ajuda às vítimas, informou o Ministério Público.

O valor a ser pago não foi informado.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, foi visto um homem, sem camisa, subindo no monumento sem cordas.

Nas imagens, ele estava abaixo dos anéis olímpicos instalados na Torre Eiffel para os Jogos, cuja cerimônia de encerramento aconteceu no último domingo no Stade de France, em Saint Denis (norte de Paris).

O monumento teve que ficar fechado por quase uma hora por conta desta subida, disse a Sociedade de Exploração da Torre Eiffel (SETE).

O Ministério Público de Paris abriu a investigação, confiada à esquadra do 7º distrito, por imprudência e intrusão em local histórico ou cultural.

