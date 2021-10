Britânico Joe Joyce cobra medalha de ouro da Rio 2016 se manipulação no boxe for comprovada

LONDRES (Reuters) – O boxeador peso-pesado britânico Joe Joyce disse nesta sexta-feira que deveria ficar com a medalha de ouro da Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016 se for comprovado que sua final contra o francês Tony Yoka foi manipulada por um esquema de corrupção.

A luta foi uma de 11 apontadas como fraudadas por um relatório independente encomendado pela Associação Internacional de Boxe (Aiba) e publicado na quinta-feira que encontrou indícios de corrupção e manipulação.

“É triste ver corrupção em qualquer esporte, mas particularmente no boxe”, disse Joyce, medalhista de prata que perdeu a final olímpica dos peso-pesado por uma decisão de 2 x 1, em um comunicado no Instagram.

“Acredito com firmeza que fui o vencer da luta com Tony Yoka e que merecia a medalha de ouro. Mas no dia não recebi essa decisão, e na época aceitei isso”, acrescentou.

Joyce, que se tornou profissional e está invicto desde então, disse que analisou os resultados da investigação comandada por Richard McLaren e que leu que a corrupção na Aiba afetou os resultados de seu combate.

“Se a corrupção aconteceu, e parece que sim, confio que a Aiba e o COI (Comitê Olímpico Internacional) farão com que a integridade do esporte seja mantida e me concederão a medalha de ouro”, acrescentou.

O advogado de Yoka disse à rádio Europe 1 que o boxeador, atual campeão europeu, está concentrado somente em se tornar o primeiro peso-pesado profissional francês a se consagrar como campeão mundial.

Ainda na quinta-feira, McLaren disse que não poderia comentar se os resultados das lutas manipuladas serão revertidos e que, como investigador-chefe, não cabe a ele decidir.

O COI disse que “estudará cuidadosamente” as conclusões de McLaren antes de decidir as consequências.

(Por Alan Baldwin)

Veja também