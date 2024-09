Britânico é condenado a nove anos de prisão por violência contra imigrantes na Inglaterra

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2024 - 13:00 Para compartilhar:

Um juiz britânico condenou, nesta sexta-feira (6), um homem que participou em uma onda de violência contra imigrantes no norte da Inglaterra em agosto, a punição mais severa imposta até o momento.

Thomas Birley, um pintor e decorador, foi condenado a nove anos de prisão por participar de um incêndio criminoso provocado com a intenção de colocar em risco a vida de outras pessoas.

O homem de 27 anos foi filmado colocando madeira em uma lata de lixo em chamas que havia sido colocada em frente à saída de emergência de um hotel para imigrantes na cidade de Rotherham, no nordeste da Inglaterra.

O acusado também foi filmado jogando projéteis contra a polícia durante distúrbios que deixaram 64 agentes, três cavalos e um cachorro feridos.

Funcionários do hotel disseram ao tribunal que pensavam que iriam “morrer”.

Segundo o juiz responsável, o caso de Birley é “sem dúvida” um dos mais graves em relação à violência cometida nesta cidade.

Centenas de pessoas foram acusadas após os protestos na Inglaterra e na Irlanda do Norte, depois que três meninas foram mortas em um ataque com faca em Southport, no noroeste da Inglaterra, em 29 de julho.

Após os distúrbios, foram proferidas mais de 200 condenações, quase todas com penas de prisão.

Até 5 de setembro, 193 das 202 pessoas condenadas receberam penas de prisão, segundo uma contagem realizada pela agência de notícias britânica PA.