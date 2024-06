Britânica GSK perde bilhões de libras em valor de mercado após decisão de tribunal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 17:50 Para compartilhar:

A gigante farmacêutica britânica GSK perdeu bilhões de libras em valor de mercado após uma decisão de um tribunal de Delaware que permitirá julgamentos com júri em casos relacionados ao medicamento descontinuado para azia Zantac, que alguns usuários dizem causar câncer.

Um tribunal de Delaware decidiu na última sexta-feira permitir julgamentos com júri por pessoas que sofrem de câncer que alegam que o medicamento Zantac da GSK causou sua doença.

A GSK, por sua vez, disse que discorda da decisão e irá interpor recurso, acrescentando que a decisão contrariaria o litígio multidistrital do Tribunal Federal, que rejeitou todos os casos alegando cinco tipos de câncer.

A companhia disse que a decisão sobre o seu medicamento Zantac – um tratamento que é propriedade conjunta de várias empresas farmacêuticas – deixa inalterados os seus planos de investimento ou alocação de capital.

A decisão acrescenta mais incerteza sobre o caso de investimento da empresa no curto prazo, disse Russ Mold, diretor de Investimentos da AJ Bell em comentário de mercado.

“Uma comparação desconfortável para a gestão da GSK pode ser feita com a AstraZeneca, que deixou sua contraparte no pó nos últimos tempos e está avançando com metas de crescimento ambiciosas”, disse Mold.

Em Londres, as ações da empresa recuaram 9,40% nesta segunda-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.