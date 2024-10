Britânica é forçada a retirar decorações de Halloween após denúncia de vizinhos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 15:39 Para compartilhar:

Caroline Ashley foi obrigada a desmontar parte de suas decorações temáticas de halloween após vizinhos julgarem os objetos como ofensivos e prestarem queixa ao conselho de Liverpool, na Inglaterra. A visita do conselho aconteceu logo após uma vizinha bater em sua porta reclamando do teor da decoração.

Os ornamentos simulavam corpos reais, em sacos plásticos, e estavam pendurados em uma árvore dentro de um pedaço de terra pertencente ao conselho. A moradora, de 41 anos, contou que primeiramente ficou perplexa com o pedido, pois seus dois filhos nunca tiveram medo dos objetos e que ela sempre decora a casa e o jardim para a época e nunca tinha tido problemas com a prática.

“Um vizinho ficou muito chateado, obviamente desencadeou alguma coisa. Eu estava tipo ‘absolutamente bem’, não quero ofender ninguém. Não era essa a intenção, é só uma decoração de Halloween, então eles estão na minha garagem.”, comentou Caroline em entrevista ao jornal inglês The Mirror. Ela ainda disse que o funcionário do conselho voltou a sua casa para verificar se ela havia realmente retirado as peças.