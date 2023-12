Bristol Myers anuncia compra da RayzeBio por US$ 4,1 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 11:24 Para compartilhar:

A Bristol Myers Squibb fechou um acordo de US$ 4,1 bilhões para comprar a empresa de terapêutica radiofarmacêutica RayzeBio. A Bristol Myers disse que pagará US$ 62,50 por ação em dinheiro da RayzeBio, mais que o dobro do preço de fechamento de sexta-feira de US$ 30,57 para a empresa de San Diego.

A transação da RayzeBio ocorre logo após o acordo da Bristol na semana passada para comprar a Karuna Therapeutics por US$ 14 bilhões.

A Bristol Myers disse que o negócio, que envolve cerca de US$ 3,6 bilhões em dinheiro líquido, está previsto para ser fechado no primeiro semestre de 2024.

O principal programa da RayzeBio, o RYZ101, está na fase 3 de desenvolvimento para o tratamento de tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos e em desenvolvimento inicial para câncer de pulmão de pequenas células e potencialmente outros tipos de tumor, disse a Bristol. Fonte: Dow Jones Newswires.

