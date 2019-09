Brinquedos estão impedidos de funcionar neste segundo dia de Rock in Rio

Rio – Os brinquedos do Rock in Rio foram proibidos de funcionar no início da tarde deste sábado. A decisão, que teve como origem a chuva que cai no Rio de Janeiro, segue um protocolo elaborado pela organização do festival em parceria com o Corpo de Bombeiros e visa a segurança do público. O Corpo de Bombeiros pode liberar o funcionamento dos brinquedos a qualquer momento, mas ainda não há previsão para que isso aconteça.