Brincos Bluetooth com joias tornam os rastreadores de saúde chiques

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 23/02/2024 - 1:45 Para compartilhar:

Pesquisadores da Universidade de Washington, nos EUA, criaram brincos térmicos que medem a temperatura da pele. O acessório é “o primeiro brinco inteligente do tipo que permite uma solução vestível confiável para monitoramento contínuo da temperatura”, afirmou o estudo da instituição.

Cada brinco possui um chip Bluetooth integrado, bateria com duração de 28 dias, dois sensores de temperatura e uma antena. As dimensões dos brincos de alta tecnologia são 11,3 milímetros de largura, 31 milímetros de comprimento e pesam 335 miligramas.

“Descobrimos que detectar a temperatura da pele no lóbulo, em vez de na mão ou no pulso, era muito mais preciso. Também nos deu a opção de ter parte do sensor oscilante para separar a temperatura ambiente da temperatura da pele”, disse Qiuyue Shirley Xue, estudante de doutorado em ciência da computação e engenharia na UW, em comunicado divulgado pela JCK .

Um clipe magnético embelezado se conecta ao sensor de temperatura e depois ao ouvido, enquanto o segundo sensor, que apresenta um design moderno feito em resina, estima a temperatura ambiente.

Assim que o brinco lê a temperatura, ele entra no modo de economia de energia, garantindo que a bateria de 28 dias seja usada de forma eficiente.

“Os brincos detectariam métricas de atividade e saúde, como temperatura e frequência cardíaca”, explicou Xue, “enquanto um colar poderia servir como monitor de eletrocardiograma para dados de saúde cardíaca mais eficazes”.

Devido à localização do acessório, os pesquisadores da UW acreditam que os brincos fornecem uma leitura mais precisa da temperatura corporal em comparação com os smartwatches.

“Os brincos térmicos [aproveitam] a posição única dos brincos próximos à cabeça, uma região com forte acoplamento ao corpo, ao contrário dos relógios e outros acessórios que são usados ​​de forma mais folgada nas extremidades”, elaborou a pesquisa.

Xue, coautor do estudo , mencionou que os sensores de temperatura nos smartwatches fornecem apenas a temperatura média do dia e a colocação do pulso pode rastrear a ovulação, relatou JCK .

Os pesquisadores de Washington estão agora trabalhando no próximo avanço para o brinco, à medida que continuam desenvolvendo planos para levar o produto de bem-estar ao mercado.

“Além disso, realizamos a primeira investigação da relação entre a temperatura do lóbulo da orelha e uma variedade de atividades diárias, demonstrando mudanças na temperatura do lóbulo da orelha relacionadas à alimentação e ao exercício”, compartilhou o estudo.

Os acessórios de monitoramento de condicionamento físico tornaram-se populares entre os fanáticos pela saúde ao longo dos anos. E embora os dispositivos possam ser benéficos para sua jornada e objetivos de condicionamento físico, eles também podem afetar negativamente sua vida.

“A maioria dos (poucos) estudos controlados que analisam o efeito dos smartwatches, contadores de passos e várias formas de registo de dados de saúde encontram um impacto positivo significativo, mas relativamente fraco, na saúde e no desempenho da pessoa”, escreveram Micael Dahlen e Helge. Thorbjørnsen, autores de “Mais números todos os dias: como os números estão dominando nossas vidas — e por que é hora de nos libertarmos”.

“Corremos um pouco mais rápido, perdemos um pouco mais de peso ou temos um desempenho um pouco melhor. Mas só um pouco.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias