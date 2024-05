Brincadeira? Neymar fura pneus do carro de colega de time em ‘vingança’: ‘Um dia da caça, outro do caçador’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 16:19 Para compartilhar:

O jogador Neymar Jr., 32 anos, furou os pneus do carro de um colega de time como forma de “vingança” por uma brincadeira de que ele havia sido vítima. Em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 29, ele mostrou o vídeo que registrou o momento da “brincadeira” que ele fez com Renan Lodi, brasileiro que joga com ele no Al-Hilal, time da Arábia Saudita.

Primeiro, Renan deu um nó nos cadarços de uma chuteira de Neymar, que acabou pesando a mão ao revidar a pegadinha.

“Um dia da caça, outro do caçador. Estamos quites”, escreveu ele ao compartilhar o vídeo em que furava os pneus.

Neymar se mudou para a Arábia Saudita após ser contratado pelo Al-Hilal.

Sua ex-noiva, a influenciadora Bruna Biancardi, e a filha do ex-casal, Mavie estão no país fazendo companhia ao atleta. A criança já foi assistir o pai em uma partida do time.

