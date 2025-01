Brignone vence no Mundial de esqui alpino e alcança 30º triunfo

ST. ANTON, 11 JAN (ANSA) – A esquiadora italiana Federica Brignone conquistou neste sábado (11) sua primeira vitória na Copa do Mundo de downhill feminino, na Áustria, além de estabelecer o 30º triunfo geral em sua carreira.

Com o resultado da etapa de St. Anton, a veterana atleta disparou na liderança da tabela italiana de quantidade de vitórias na modalidade.

Brignone completou a prova nos Alpes austríacos em 1m16s08, apenas 0.07s a frente da suíça Malorie Blanc. Já a tcheca Ester Ledecka completou o pódio da etapa.

A multicampeã americana Lindsey Vonn, de 40 anos, terminou na sexta posição em sua primeira prova de downhill em um Mundial em cinco anos.

Pelo lado do Brasil, o esquiador brasileiro-norueguês Lucas Braathen conquistou uma medalha de prata no circuito mundial de esqui alpino. Na prova disputada em Adelboden, na Suíça, o jovem atleta ficou atrás somente do francês Clément Noel, que venceu por apenas 0.02. (ANSA).