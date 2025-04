Brignone faz cirurgia após fraturar perna em prova na Itália

ROMA, 4 ABR (ANSA) – A esquiadora Federica Brignone, que sofreu uma fratura exposta do platô tibial e da cabeça da fíbula da perna esquerda em uma queda durante o Campeonato Italiano de Esqui, foi submetida a uma cirurgia e passou uma noite tranquila na Clínica La Madonnina, em Milão.

A comissão médica da Federação Italiana de Esportes de Inverno (Fisi) visitou a atleta na manhã desta sexta-feira (4) e disse estar satisfeita com sua recuperação pós-operatória.

Hoje, inclusive, a campeã de Vale de Aosta começará fisioterapia assistida. Novas atualizações sobre seu estado serão divulgadas durante a tarde.

“No momento mais feliz da minha carreira, simplesmente não era necessário, eu ainda tinha um mês de trabalho pela frente e mal podia esperar para fazê-lo. Em vez disso, terei que encarar um novo desafio no qual darei tudo de mim, como sempre”, declarou ela, após a operação.

Encontrando forças para brincar, Brignone destacou que “as condições da pista estavam excelentes” e se sentiu “bem”. “Se pudesse voltar atrás, faria tudo igual, mas tentando não cair”, acrescentou sorrindo.

Bicampeã mundial e dona de três medalhas olímpicas, a jovem de 31 anos é um dos principais nomes do esqui italiano, sendo especialista no slalom gigante, e sofreu o acidente no decorrer da prova em Val di Fassa, precisando ser levada de helicóptero para um hospital em Trento. (ANSA).