Brighton surpreende e goleia Leicester no Inglês

O Brighton, grande surpresa neste início de Campeonato Inglês, goleou em casa o lanterna Leicester por 5 a 2, na primeira das duas partidas que fecham a 6ª rodada neste domingo.







Os anfitriões saíram atrás no placar com o nigeriano Kelechi Iheanacho marcando para o Leicester logo com um minuto de jogo.

O Brighton conseguiu a virada em 15 minutos, com gols de Luke Thomas (contra) e Moisés Caicedo, mas sofreu o empate aos 33 com Patson Daka.

No segundo tempo, o time da casa deslanchou e construiu a vitória com Leandro Trossard fazendo o terceiro e Alexis Mac Allister balançando as redes duas vezes, na primeira de pênalti e na segunda em cobrança de falta.

Com o resultado, o Brighton fica em quarto na tabela com 13 pontos, um início surpreendente para equipe, que em seis rodadas tem quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Para o Leicester, foi a quinta derrota seguida no campeonato, depois de um empate com o Brentford na estreia, o que deixa em situação delicada o técnico Brendan Rodgers, que criticou a falta de reforços para a temporada e que perdeu o zagueiro francês Wesley Fofana, vendido para o Chelsea por 80 milhões de euros.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Everton – Liverpool 0 – 0

Chelsea – West Ham 2 – 1

Newcastle – Crystal Palace 0 – 0

Nottingham – Bournemouth 2 – 3

Brentford – Leeds 5 – 2

Wolverhampton – Southampton 1 – 0

Tottenham – Fulham 2 – 1

Aston Villa – Manchester City 1 – 1

– Domingo:

Brighton – Leicester 5 – 2

Manchester United – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 15 5 5 0 0 13 4 9

2. Manchester City 14 6 4 2 0 20 6 14

3. Tottenham 14 6 4 2 0 12 5 7

4. Brighton 13 6 4 1 1 11 5 6

5. Chelsea 10 6 3 1 2 8 9 -1

6. Liverpool 9 6 2 3 1 15 6 9

7. Brentford 9 6 2 3 1 15 9 6

8. Manchester United 9 5 3 0 2 5 7 -2

9. Leeds 8 6 2 2 2 10 10 0

10. Fulham 8 6 2 2 2 9 9 0

11. Newcastle 7 6 1 4 1 7 6 1

12. Southampton 7 6 2 1 3 7 10 -3

13. Bournemouth 7 6 2 1 3 5 18 -13

14. Wolverhampton 6 6 1 3 2 3 4 -1

15. Crystal Palace 6 6 1 3 2 7 9 -2

16. Everton 4 6 0 4 2 4 6 -2

17. Aston Villa 4 6 1 1 4 5 10 -5

18. West Ham 4 6 1 1 4 3 8 -5

19. Nottingham 4 6 1 1 4 4 14 -10

20. Leicester 1 6 0 1 5 8 16 -8

