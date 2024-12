Brighton perde para Fulham e se distancia do G4 da Premier; Bournemouth vence Tottenham

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/12/2024 - 20:03 Para compartilhar:

O G4 da Premier League ficou um pouco mais distante para o Brighton, que perdeu nesta quinta-feira (5), em Londres, para o Fulham por 3 a 1, pela 14ª rodada do campeonato inglês.

Com estes três pontos, a equipe da capital britânica ocupa agora a sexta posição, apenas um ponto atrás dos ‘Seagulls’.

O Brighton está em quinto lugar, três pontos atrás do Manchester City (4º).

O atacante nigeriano Alex Iwobi balançou as redes duas vezes pelo Fulham (4′ e 87′), enquanto o gol do time visitante foi marcado pelo camaronês Carlos Baleba (56′), antes de o meio-campista dinamarquês do Brighton, Matt O’riley, marcar contra (79′).

Essa foi a sexta vitória do Fulham no campeonato inglês nesta temporada em que vem sendo uma das revelações da competição.

Também nesta quinta-feira, o Tottenham perdeu por 1 a 0 na visita ao Bournemouth do técnico espanhol Andoni Iraola.

Os ‘Spurs’ de Ange Postecoglou mantêm a irregularidade que os coloca no meio da tabela (10º), uma posição atrás do adversário desta rodada.

O zagueiro holandês naturalizado espanhol, Dean Huijsen, com uma cabeçada, se tornou o artilheiro mais jovem da história do Bournemouth na Premier aos 19 anos e 235 dias.

O Tottenham jogou com diversos desfalques, entre eles o do suspenso Rodrigo Bentancur, e dos lesionados Cuti Romero e Richarlison.

— Resultados da 14ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Terça-feira:

Ipswich Town – Crystal Palace 0 – 1

Leicester – West Ham 3 – 1

– Quarta-feira:

Everton – Wolverhampton 4 – 0

Newcastle – Liverpool 3 – 3

Manchester City – Nottingham 3 – 0

Southampton – Chelsea 1 – 5

Aston Villa – Brentford 3 – 1

Arsenal – Manchester United 2 – 0

– Quinta-feira:

Fulham – Brighton 3 – 1

AFC Bournemouth – Tottenham 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 35 14 11 2 1 29 11 18

2. Chelsea 28 14 8 4 2 31 15 16

3. Arsenal 28 14 8 4 2 28 14 14

4. Manchester City 26 14 8 2 4 25 19 6

5. Brighton 23 14 6 5 3 23 20 3

6. Fulham 22 14 6 4 4 21 19 2

7. Nottingham 22 14 6 4 4 16 16 0

8. Aston Villa 22 14 6 4 4 22 23 -1

9. AFC Bournemouth 21 14 6 3 5 21 19 2

10. Tottenham 20 14 6 2 6 28 15 13

11. Brentford 20 14 6 2 6 27 26 1

12. Newcastle 20 14 5 5 4 17 17 0

13. Manchester United 19 14 5 4 5 17 15 2

14. West Ham 15 14 4 3 7 18 27 -9

15. Everton 14 14 3 5 6 14 21 -7

16. Leicester 13 14 3 4 7 19 28 -9

17. Crystal Palace 12 14 2 6 6 12 18 -6

18. Ipswich Town 9 14 1 6 7 13 25 -12

19. Wolverhampton 9 14 2 3 9 22 36 -14

20. Southampton 5 14 1 2 11 11 30 -19

./bds/jta/cpb/iga/gfe/aam