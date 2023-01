Brighton derrota o Liverpool pelo Campeonato Inglês e aumenta a crise do rival

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/01/2023 - 14:18 Compartilhe

O Brighton não tomou conhecimento do favoritismo do tradicional adversário e venceu o Liverpool por 3 a 0 neste sábado, pelo Campeonato Inglês, jogando diante da sua torcida. Os três gols da partida foram assinalados na segunda etapa.





O triunfo fez o Brighton superar o time do técnico Jürgen Klopp em dois pontos na classificação (30 a 28). Em crise técnica a equipe ainda não venceu em 2023 e tenta encontrar forças para tentar se reencontrar nesta segunda parte da temporada.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana. O Liverpool busca a reabilitação no sábado, em casa contra, o Chelsea. Já o Brighton tenta manter o embalo após o bom resultado em casa visitando o Leicester.

O Brighton surpreendeu o Liverpool já no primeiro tempo mostrando um jogo mais consistente com velocidade na transição para o ataque e também uma marcação adiantada. Com dificuldades para se encontrar em campo, o time do técnico Jurgen Klopp pouco agrediu o time da casa e acabou acuado em seu campo.





Na primeira etapa, a melhor chance de gols dos donos da casa aconteceu no final. Allison derrubou o atacante March na área e o lance foi para a revisão. Como o VAR detectou impedimento no lance, a penalidade não foi confirmada.

Aos 46 minutos, o goleiro brasileiro voltou a trabalhar em chute de March que por pouco não deixou o Brighton em vantagem antes do intervalo.

O Liverpool seguiu fora de rotação e acabou pagando caro pela sua apatia. Em um intervalo de seis minutos, o rival marcou dois gols e definiu o triunfo.

No primeiro minuto do segundo tempo, March aproveitou a sobra de uma finalização travada de Mitoma e abriu o placar. Alisson voltou a fazer boa defesa logo depois, mas aos 7 minutos não evitou o segundo gol dos mandantes.Nome da partida, o camisa sete acertou uma bela finalização de pé esquerdo para fazer o seu segundo gol na partida: 2 a 0.

O Liverpool seguiu como presa fácil e não demonstrou uma reação. Com Salah e Gakpo bem marcados, o time se limitou a reforçar a marcação para não levar o terceiro gol e piorar sua situação na partida.

Embalado e com o apoio da torcida, o Brighton chegou ao terceiro gol. Welbeck deu um lençol no seu marcador e bateu com categoria para definir a vitória em 3 a o com um golaço para fechar a partida.





No outro jogo da rodada, o Southampton visitou o Everton e levou a melhor vencendo a partida por 2 a 1. O time da casa saiu na frente com Amadou Onana completando escanteio de cabeça aos 39 minutos do primeiro tempo.

Os visitantes voltaram mais concentrados e empataram a partida no primeiro minuto da segunda etapa com um chute de James Ward Prowse no canto esquerdo. A virada veio aos 28 minutos. James Ward Prowse cobrou falta com perfeição e decretou o triunfo de 2 a 1.

O Notthingham Forest fez o dever de casa e derrotou o Leicester por 2 a 0 também neste sábado e os dois gols da vitória foram anotados na etapa final. Brennan Johnson colocou o seu time em vantagem aos 14 minutos, mas o lance teve revisão do VAR. Após não ser constatado o impedimento no lance, o gol foi validado.

O Leicester tentou a reação e adiantou o time. Porém o golpe de misericórdia aconteceu no fim do segundo tempo. Brennan Johnson se livrou de dois marcadores e marcou o seu segundo gol na partida, definindo a vitória de 2 a 0.

Quem também venceu atuando diante de sua torcida foi o Wolverhampton, que garantiu mais três pontos ao superar o West Ham por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Daniel Podence no início da etapa final. Com um empate sem gols, Brentford e Bournemouth ficaram no 0 a 0 e completaram os jogos deste sábado pelo Inglês.

