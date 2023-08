Brighton, City e Arsenal lutam pela liderança isolada da Premier League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2023 - 23:21 Compartilhe

Três equipes da Premier League conquistaram duas vitórias nas duas primeiras rodadas: Brighton, Manchester City e Arsenal, com seis pontos em seis possíveis, querem ficar isolados no topo da tabela ao final da terceira rodada do Campeonato Inglês, que será disputada a partir desta sexta-feira (25) até domingo.

Os ‘Seagulls’ de Roberto De Zerbi, líderes graças a um melhor saldo de gols, serão os que teoricamente terão mais dificuldades, no sábado contra o West Ham, após o Arsenal receber o Fulham. Já o Manchester City, atual campeão, visitará o recém-promovido Sheffield no domingo.

Após duas rodadas, um único ponto separa o poderoso Chelsea (15º) do modesto Luton (17º), outro recém-promovido que perdeu na estreia e cujo segundo jogo foi adiado. Os ‘Blues’ precisam começar a vencer, a partir desta sexta-feira, se não quiserem ficar para trás e serem objeto de chacota dada a diferença econômica em relação ao adversário.

Mas o confronto de maior destaque do fim de semana na Inglaterra acontecerá no domingo entre Newcastle e Liverpool, duas equipes com grande poder ofensivo.

— Programação da 3ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

(16h00) Chelsea – Luton Town

– Sábado:

(08h30) AFC Bournemouth – Tottenham

(11h00) Manchester United – Nottingham

Brentford – Crystal Palace

Arsenal – Fulham

Everton – Wolverhampton

(13h30) Brighton – West Ham

– Domingo:

(10h00) Burnley – Aston Villa

Sheffield United – Manchester City





(12h30) Newcastle – Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brighton 6 2 2 0 0 8 2 6

2. Manchester City 6 2 2 0 0 4 0 4

3. Arsenal 6 2 2 0 0 3 1 2

4. Brentford 4 2 1 1 0 5 2 3

5. Liverpool 4 2 1 1 0 4 2 2

. Tottenham 4 2 1 1 0 4 2 2

. West Ham 4 2 1 1 0 4 2 2

8. Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3

9. Aston Villa 3 2 1 0 1 5 5 0

10. Nottingham 3 2 1 0 1 3 3 0





11. Crystal Palace 3 2 1 0 1 1 1 0

12. Manchester United 3 2 1 0 1 1 2 -1

13. Fulham 3 2 1 0 1 1 3 -2

14. AFC Bournemouth 1 2 0 1 1 2 4 -2

. Chelsea 1 2 0 1 1 2 4 -2

16. Sheffield United 0 2 0 0 2 1 3 -2

17. Luton Town 0 1 0 0 1 1 4 -3

18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3

19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 1 5 -4

20. Everton 0 2 0 0 2 0 5 -5

./bds/bur/iga/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias