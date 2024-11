Brighton cede empate ao lanterna Southampton, mas pula para o 3º lugar do Campeonato Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2024 - 20:54 Para compartilhar:

Principal surpresa da atual edição do Campeonato Inglês, o Brighton perdeu a chance de diminuir a diferença para o líder Liverpool ao ceder o empate para o lanterna Southampton por 1 a 1, nesta sexta-feira, no Falmer Stadium, pela 13ª rodada. No entanto, garantiu ao menos o 3º lugar até o momento.

O Brighton chegou aos 23 pontos, mesma pontuação do Manchester City, que continua na vice-liderança pelos critérios de desempate. O Liverpool, com 31, lidera. Chelsea e Arsenal, com 22, ainda podem ultrapassar a sensação da competição.

Apesar de lamentar o empate, o Brighton aumentou o tabu sobre o rival, já que não é superado desde 2021, quando acabou perdendo por 2 a 1, em jogo pelo torneio nacional. Ao todo, eles já se enfrentaram 54 vezes, com 26 triunfos do Southampton, 17 empates e apenas 11 derrotas. O cenário recente é o que incomoda o lanterna do Inglês.

Apesar da posse do equilíbrio no posse de bola, de 50%, o Brighton foi mais incisivo e criou as melhores oportunidades de gol no primeiro tempo e não deixou o adversário chutar no alvo nem uma única vez.

A primeira chegada dos donos da casa ocorreu aos 16 minutos, quando Rutter recebeu belo passe, à queima-roupa do goleiro, e acertou a trave. De tanto insistir, o Brighton abriu o placar aos 29. Lamptey cruzou e Mitoma cabeceou com perfeição para fazer 1 a 0.

O Brighton teve a chance de fazer o segundo nos acréscimos da primeira etapa com o brasileiro João Pedro. Ele arriscou da entrada da área, mas viu o goleiro Lumley fazer uma grande defesa para impedir que os donos da casa ampliassem o marcador.

No segundo tempo, o Brighton foi desperdiçando uma oportunidade atrás da outra para ampliar e acabou sendo castigado por um Southampton que arriscava mais. Aos 14, Downes pegou o rebote dentro da área e chutou no canto direito para deixar tudo igual.

O lanterna do campeonato cresceu e chegou a fazer o segundo com Archer, mas o árbitro, com ajuda do VAR, assinalou impedimento e anulou o lance. O Brighton ainda tentou uma pressão no final, mas não conseguiu evitar o empate ao lado dos mais de 31 mil torcedores presentes no Falmer Stadium.

Neste sábado, mais cinco jogos dão continuidade à 13ª rodada, com destaques para o Arsenal, quinto colocado, que desafia o West Ham, no Olímpico de Londres. Já no domingo, as emoções ficam por conta do clássico entre Liverpool e Manchester City.