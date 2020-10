Brigas, expulsões e goleadas: a semana da Série D do Brasileirão Os jogos da 8ª rodada da Quarta Divisão nacional aconteceram na quarta (21) e quinta-feira (22) e agitaram os gramados dos quatro cantos do país. Confira o que de melhor aconteceu!

Nesta semana, a Série D do Campeonato Brasileiro chegou à oitava rodada. Foram 36 partidas disputadas quarta (21) e quinta (22), que marcaram o início do segundo turno da fase de grupos da competição. Essa etapa da Quarta Divisão nacional tem 64 clubes divididos em oito chaves, de acordo com as regiões. Cada time disputa 14 jogos – ida e volta – e os quatro primeiro de cada chave se classificam para o mata-mata.

Pelo grupo 1, dois jogadores do Ji-Paraná (RO) protagonizaram cena lamentável, na partida contra o Galvez (AC), na quarta (21), na Arena Acreana, em Rio Branco (AC). O atacante Watthimen e o zagueiro China, ambos do time de Rondônia, já haviam sido substituídos e estavam no banco de reservas, quando começaram a brigar. A Polícia Militar precisou intervir com spray de pimenta. Após a partida ter sido paralisada por sete minutos e os dois atletas terem sido expulsos, o placar final foi de 3 a 1 para o time da casa.

Pelo mesmo grupo, no jogo entre Rio Branco-AC e Bragantino-PA, o goleiro Bruno, que cumpre sentença em regime semiaberto após ter sido condenado e preso pelo assassinato de Eliza Samudio, marcou um gol de pênalti para a equipe acreana no empate em 1 a 1.

Já pelo grupo 3, duas goleadas agitaram a rodada, também na quarta-feira (21). Em Campina Grande, o Campinense, da Paraíba, goleou o Globo (RN) por 4 a 1, com dois gols do paraguaio Echeverría e outros dois do atacante, Jóbson, ex-Botafogo e Bahia. A outra chuva de gols ficou por conta do líder do grupo, América de Natal, que derrotou o Atlético-PB pelo mesmo placar de 4 a 1, jogando na Arena das Dunas.

O Brasiliense, jogando pelo grupo 6, em Nova Lima (MG), venceu o Vila Nova-MG, por 2 a 1, com gol de um velho conhecido da torcida santista: Zé Love, ex-Santos, abriu o placar para o Jacaré. Wander empatou para os mineiros e Badhuga garantiu a vitória do time de Brasília.

Representando o estado de São Paulo, dois times lideram os últimos grupos da Série D. A Ferroviária bateu o Bangu-RJ por 3 a 0, jogando em casa, e lidera o grupo 7, com 17 pontos. Enquanto isso, o Novorizontino recebeu o Caxias-RS e empatou em 1 a 1. Mesmo com a igualdade do placar, o time paulista é o primeiro do grupo 8, com 15 pontos.

A 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro tem início no sábado (24). Após os confrontos de ida e volta, os quatro melhores de cada grupo passam para a próxima fase, quando irão se enfrentar em duelos diretos, dando início ao mata-mata. A Série D tem término previsto para 7 de fevereiro de 2021.

