Brigando por vaga na Copa, Alex Telles deve ser emprestado ao Sevilla, diz jornalista

Lutando por uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo no Catar, o lateral-esquerdo Alex Telles deve ser emprestado ao Sevilla. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o clube espanhol tem negociação direta com o Manchester United para contar com o jogador.







Telles chegou ao United em 2020, vindo do Porto. Pelo clube inglês, o lateral disputou 50 jogos, com um gol marcado e oito assistências.

Na última convocação de Tite, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o lateral esteve presente na lista, junto com Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Alex Sandro, da Juventus. Os três brigam por duas vagas entre os 26 atletas que vão para o Mundial.