Brigando por uma vaga no time do Sport, Carlos Eduardo reconhece importância de reta final de temporada para o clube Equipe briga para não cair para a Série B e precisa de todos os esforços até o fim

Brigando por vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande segundo semestre no clube e escapar do perigo de rebaixamento da Série A.

– Tenho trabalhado muito para melhorar meu rendimento em campo nestas próximas partidas. Venho me dedicando ao máximo para continuar crescendo de produção com o grupo. Estou muito focado nesta sequência – afirmou.

Para Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir em 2021 e sabe que a fuga do Z-4 depende apenas do elenco para que consiga permanecer na elite em 2022.

E MAIS:

– Temos um ótimo elenco e em condições de fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Só depende da gente. Vamos lutar muito para terminarmos bem a Série A – completou o goleiro do Sport sobre a luta do clube.

E MAIS:

Veja também