Brigadeirão: cigana envolvida em morte de empresário é famosa em redes

Suyane Breschak, que se denomina como Cigana Esmeralda, foi presa no dia 28 de maio sob suspeita de envolvimento na morte por envenenamento do empresário Luiz Marcelo Antonio Ormond, de 44 anos, no Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro. A namorada dele, Júlia Andrade Cathermol Pimenta, 29, está foragida e é apontada como a principal suspeita do crime.

Em depoimento, Suyany teria dito que Júlia ligou para ela e contou que havia colocado 50 comprimidos de um remédio para dor no brigadeiro que fez e deu ao namorado. Ela também consumiu o doce, mas em um outro lado do prato em que estava sem a substância.

Ainda segundo a cigana, Júlia teria usado lençóis e cobertores para enrolar o corpo. Depois, ligou os ventiladores para minimizar o cheiro e lavou o apartamento com água sanitária, pois, após um período, estava aparecendo urubus na janela do imóvel.

Na quinta-feira, 30, a prisão temporária do cigana foi convertida em preventiva após passar por audiência de custódia. Como ela afirmou que sofre de pressão baixa, hérnia, ansiedade e depressão, o juiz orientou que Suyane seja encaminhada para acompanhamento ambulatorial do presídio.

Quem é a cigana?

Suyany é natural de Campinas, no interior de São Paulo, mas reside em Niterói, Rio de Janeiro. Ela tem dois filhos, de cinco e 10 anos.

Segundo a CBN Rio, ela é famosa nas redes sociais e tem mais de 305 mil seguidores.

Relembre o caso

O corpo de Luiz Marcelo foi encontrado no dia 20 de maio após vizinhos acionarem a polícia por conta do cheiro forte que vinha do apartamento do empresário.

Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram o corpo sentado no sofá da sala, ao lado de cartelas de morfina, com dois ventiladores – um no teto e outro no chão – e de frente para uma janela, que estava aberta.