Briga por causa de pipa termina com morte e casal detido

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma briga generalizada iniciada por causa de uma pipa em Abadia de Goiás, no estado goiano. Um casal foi preso e um homem está foragido.

De acordo com a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, a briga aconteceu com dois irmãos de um lado e outros dois de outro. Um deles teria “tomado” a pipa do outro, iniciando a confusão. Na sequência, um amigo de uma das duplas foi até o carro buscar um simulacro (simulador de arma de fogo) para ameaçar os rivais.

Segundo o delegado Arthur Fleury, os outros irmãos buscaram uma pistola. Quando retornaram, a confusão começou. Cerca de seis a oito pessoas se envolveram na discussão. Um homem foi atingido e morreu ainda no local. O irmão da vítima fatal também foi alvejado, mas sobreviveu e deve ficar com lesões físicas permanentes.

“Motivo fútil, banal, que começou porque um pegou a pipa do outro”, disse Arthur. O atirador e sua mulher foram presos por “incitação à violência”, enquanto o irmão do suspeito de homicídio é considerado foragido.

“O irmão do preso está foragido, mas o executor, que realmente matou, está preso. A mulher dele está presa também porque ela o incitou. Ela avisou que o marido ia buscar a arma para matar todo mundo, ajudou e colaborou”, explicou o delegado.

Conforme relatado por Fleury, todos os envolvidos na briga, inclusive a vítima, já tinham passagens pela polícia.

