Briga política com Juliana Paes, alfinetada em Juliette; relembre polêmicas de Samantha Schmütz

Samantha Schmütz voltou a dar o que falar. Após a atriz dar uma alfinetada em Juliette – dizendo que a campeã do “BBB 21” não é artista, ela está sendo bastante atacada na rede social. Tudo começou após a advogada dizer no programa “Altas Horas”, da Globo, que artistas devem se posicionar politicamente.

“Como artista eu acho que é uma obrigação. A gente tá num lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social, então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito”, disse Juliette na atração.





Numa postagem do perfil ‘Mídia Ninja’, no Instagram, que replicou a fala da ex-BBB, Schmütz comentou a publicação dizendo: “Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”, questionou.

A IstoÉ Gente fez uma pesquisa e relembra algumas polêmicas causadas por Samantha Schmütz. Confira abaixo!

Briga política com Juliana Paes

No ano passado, Samantha provocou e cobrou um posicionamento político de Juliana Paes. A atriz foi atacada pela humorista após defender a médica Nise Yamaguchi, que concedeu relato à CPI da Covid. Paes ainda foi chamada de ‘bolsominion’ (apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Alfinetada em famosos que fazem dancinhas no TikTok

Deborah Secco e outros famosos foram detonados por Schmütz pelo fato de gravarem vídeos no TikTok após a morte do ator Paulo Gustavo, e também pela fase complicada em que estava a pandemia do novo coronavírus.

Criticada por Miguel Falabella

Em 2017, quando participava do quadro “Show dos famosos”, no “Domingão do Faustão”, Miguel Falabella, que fazia parte da bancada de jurados, disse que Samantha Schmütz não era uma cantora, mas uma atriz que cantava. Ela, então, rebateu: “Gostaria só de deixar claro aqui que me considero uma cantora porque eu sempre tive banda, sempre cantei, faço aula de canto há 10 anos. Às vezes as pessoas acham que porque você não é uma cantora famosa, você não é uma cantora. Então, assim…”