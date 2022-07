Briga entre vizinhos termina com um preso e uma espingarda apreendida

Uma briga entre vizinhos no centro de Gonzaga, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, terminou com um homem preso e duas armas apreendidas. O acusado, detido com uma espingarda e um revólver, teria tentado utilizar um dos armamentos para atirar contra o vizinho, mas o disparo de cada uma das três munições falhou. As informações são do ‘O Tempo’.

Para a Polícia Militar, o acusado confessou que tentou atirar contra o vizinho. Ele também contou onde havia jogado a arma de fogo, um revólver cal.32, que foi localizada por um agente atrás da casa do autor dos disparos.

Ao fazer uma vistoria na casa do homem, as autoridades localizaram uma espingarda do tipo polveira, de fabricação artesanal. O acusado e as armas apreendidas foram encaminhados para a Delegacia da cidade.