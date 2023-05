Briga entre torcedores do Atlético-MG termina com cinco presos em Belo Horizonte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/04/2023 - 21:37 Compartilhe

Cinco integrantes da Galoucura, uma das organizadas do Atlético-MG, foram presos na noite do último sábado. De acordo com o policiamento presente nas dependências do estádio Independência, em Belo Horizonte, os torcedores brigaram antes e depois da partida da equipe contra o Athletico Paranaense. Um dos presos é o presidente da organizada.

De acordo com imagens nas redes sociais e o policiamento, a confusão começou antes da partida pelo Brasileirão. Em uma das ruas de acesso ao estádio, integrantes de duas organizadas começaram a confusão generalizada com arremesso de cones, garrafas de vidro e lixeiras. Neste primeiro momento, apenas um homem foi detido e posteriormente liberado na delegacia após assinar um termo de responsabilidade.







Após a partida, no mesmo local do primeiro confronto, mais integrantes das duas organizadas entraram em conflito. Neste momento, o batalhão de choque a Polícia Militar de Belo Horizonte entrou em ação e realizou a prisão de mais quatro pessoas, dentre elas Josimar Junior, que é o presidente da Galoucura.

De acordo com informações da polícia militar, essa não é a primeira vez que o presidente da organizada é preso. Ele já foi preso por tentativa de homicídio em outra confusão, em 2022, no estádio do Mineirão, em jogo entre Brasil e Paraguai.

