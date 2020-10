Briga entre companheiros de equipe na Série D termina com intervenção da PM com spray de pimenta A atacante Watthimen e zagueiro Maxilley, do Ji-Paraná estavam no banco de reservas, trocaram socos e acabaram expulsos na partida contra o Galvez-AC

Uma partida da Série D do Brasileiro terminou em confusão, com direito a intervenção da Polícia Militar com spray de pimenta. o atacante Watthimen e o zagueiro Maxilley, conhecido como China, do Ji-Paraná trocaram socos e pontapés no segundo tempo, quando já estavam no banco de reservas após serem substituídos, no confronto com o Galvez-AC.

O jogo era válido pela oitava rodada da quarta divisão e foi realizado na última quarta-feira. A PM acreana precisou intervir para acalmar os ânimos e fez uso do gás de pimenta. Os brigões e parte do elenco do Ji-Paraná precisaram de atendimento médico.

O árbitro relatou na súmula que precisou esperar por quase sete minutos até que o spray lançado se dispersasse. Em campo, o Galvez levou a melhor e venceu, por 3 a 1, na Arena Acreana. Com o resultado positivo, o time assumiu a vice-liderança da chave com 16 pontos e segue na cola do líder Bragantino-PA, que também tem 16 pontos, mas saldo de gols maior.

