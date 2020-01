Briga entre Boateng e Goretzka marca treino do Bayern de Munique

Jerome Boateng, campeão mundial com a Alemanha em 2014, e o jovem meia Leon Goretzka chegaram a brigar fisicamente nesta quarta-feira (29) durante um treino do Bayern de Munique, antes de selar uma rápida reconciliação pública pelas redes sociais.

No treino matinal, com uma fina camada de neve cobrindo o campo do centro de treinamento, Goretkza entrou de maneira dura numa dividida com Boateng, o que irritou o zagueiro, que partiu para cima do companheiro, segundo relato do diário alemão Bild.

Outros jogadores rapidamente separaram a briga. O técnico do Bayern, Hansi Flick, também interveio para acalmar os nervos, explicou o Bild.

À tarde, Goretzka publicou fotos dele e Boateng se abraçando: “Está tudo bem entre nós, vocês podem relaxar”, escreveu o jogador.

O clube não quis comentar o ocorrido.

