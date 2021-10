Briga entre amigos acaba em morte a facadas

Um homem foi esfaqueado e morreu depois de discutir com um amigo dentro da casa onde morava, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (13). De acordo com reportagem do portal R7, o crime aconteceu por volta das 4h da madrugada.

Segundo informações da polícia, a vítima, que foi identificada como Wesley Brasílio Gregório Costa, e o agressor, de nome Lucas, moravam juntos na residência onde a briga aconteceu.

Os amigos teriam vindo do Paraná para trabalhar em feiras na capital paulista e decidiram alugar um imóvel. Os dois teriam algumas desavenças, mas, mesmo assim, concordaram em dividir uma residência.

No dia do crime, acontecia uma festa para familiares e amigos na casa quando teve início a briga entre os homens. O encontro estaria regado a drogas e bebidas alcoólicas. Em determinado momento, Lucas se exaltou, pegou uma faca e desferiu golpes contra Wesley.

Saiba mais