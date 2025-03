Briga em Salvador, Neymar em camarote e despedida de atriz: o Carnaval dos famosos

Hoje é Quarta-feira de Cinzas, 5 de março, mas o Carnaval dos famosos ainda continua dando o que falar. São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, na Bahia, foram palco de muito agito, diversão e polêmica no meio artístico. Bate-boca de cantores em trio elétrico, Neymar na Sapucaí, o último ano de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio, novo affair de Anitta e mais. A IstoÉ Gente faz um resumo e conta tudo o que rolou na folia. Confira!

Daniela Mercury X Tony Salles

Daniela Mercury e Tony Salles protagonizaram um verdadeiro climão durante o circuito Barra-Ondina, o principal de Salvador. O trio comandado por Salles atrasou para começar e, consequentemente, afetou o trio liderado por Mercury, que se incomodou.

Na ocasião, a cantora interrompeu o show e reclamou da aproximação do trio de Salles. “Tony colou aqui, né? Ficam dois trios tocando, é uma loucura”, declarou ela, que entoava o hit “Maimbé Dandá”. “Tony, Carnaval não pode ser assim, não. Respeite, que eu não sou moleque, rapaz”, completou.

Salles não gostou da atitude de Mercury, reclamou em público e pediu respeito. “Acho uma falta de respeito as pessoas segurarem o percurso e não deixarem o trio andar. Trio precisa andar. Trio foi feito para andar. A gente precisa ser respeitado. Não é porque sou de uma banda de pagode, que sou periférico, que sou suburbano, que vão querer me desrespeitar, não”, falou.

Logo após, Tony Salles passou com o seu bloco, As Muquiranas, e dedicou um tempo para se desculpar com a cantora. “Daniela, meu amor, eu tenho um carinho muito grande por você e já expressei isso diversas vezes nas minhas redes sociais. Vou falar aqui agora, ao vivo, me perdoe pelo que aconteceu ontem, porque não foi intencional”, disse.

Assista ao vídeo da treta:

Tony Salles chegou atrasado no percurso e ficou apressando e colando no trio pois ele precisava fazer show em outro camarote e no final quis culpar nossa rainha @danielamercury por sua falta de respeito. SURREAL! pic.twitter.com/B3yntq8Hgz — Central de Fãs Daniela Mercury (@centraldefasDM) March 4, 2025

Trio de Leo Santana também foi afetado por Daniela Mercury

Um dia depois de Daniela Mercury reclamar do trio de Tony Salles, foi o seu próprio trio que atrapalhou o andamento do comandado por Leo Santana. A cantora explicou que seu trio elétrico quebrou durante o desfile realizado no Campo Grande.

Mercury interrompeu a apresentação para informar sobre o problema e encerrou o show antes de completar o circuito Osmar. O atraso causado pelo problema técnico atrapalhou Leo Santana, que se apresentava logo atrás. Devido ao imprevisto, o cantor não conseguiu completar o circuito Osmar.

A assessoria da cantora baiana divulgou uma nota em que explicou o ocorrido. “Pela primeira vez, em mais de 40 carnavais, Daniela Mercury teve o ‘cavalinho’, caminhão que puxa o trio elétrico na parte da frente, trocado por um problema de embreagem durante o desfile. Daniela chegou a brincar com os foliões, dizendo que eles teriam que aguentá-la por mais tempo.”

Neymar na folia

Neymar, que adora uma folia, também não ficou de fora do Carnaval deste ano. O camisa 10 do Santos marcou presença na segunda noite do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na madrugada de terça-feira, 4. Ele esteve na Marquês de Sapucaí acompanhado da namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, e seu grupão de amigos, os famosos ‘parças’.

Despedida de Paolla Oliveira

Emoção foi a palavra que definiu a despedida de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. A atriz, que já havia comunicado o afastamento do posto no último mês, deu o seu melhor em um desfile apoteótico, homenageando a cultura paraense no último dia do Carnaval do Rio de Janeiro de 2025.

Fantasiada de ‘Lua Encantada’ para a despedida, a namorada de Diogo Nogueira apostou novamente em efeitos especiais e luzes de LED — muito populares no Carnaval de 2025 — para compor sua fantasia. Mas, em diversos momentos, a Heleninha Roitman de ‘Vale Tudo’ precisou segurar as lágrimas para não desabar na avenida.

Antes mesmo de começar o desfile, Paolla Oliveira comentou para a imprensa sobre sua despedida enquanto estava na concentração: “A gente se prepara tanto em um ano para hoje chorar de tristeza? Só alegria. Hoje é um dia feliz. Quero ser a última (a desfilar) no Sábado das Campeãs”, disse, torcendo para a Grande Rio levar o título.

No dia 16 de fevereiro, Paolla Oliveira surpreendeu a todos ao revelar, em entrevista ao ‘Fantástico’, da Globo, que deixaria o posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio após o carnaval deste ano.

“Tenho que me despedir desse posto. Não é triste. Esse posto é lindo demais, vou me despedir dele, mas nunca, jamais, do carnaval e da Grande Rio. O carnaval mora em mim. É uma mudança de lugar. Existem várias maneiras de curtir o carnaval. Essa escolha está sendo difícil, mas é isso”, explicou Paolla.

Na ocasião, a atriz ainda justificou sua decisão: “Eu não sei fazer nada ‘um pouquinho’, só sei fazer muito. Quando acaba um carnaval, eu começo o outro, e preciso pensar em redistribuir a minha atenção e energia. Já estive no carnaval com outros trabalhos, mas este é muito importante, e eu sei que vai demandar de maneira diferente, que é a novela ‘Vale Tudo’.”

“Eu tenho uma questão familiar também, delicada. Dessas coisas que a gente não escolhe, sabe? De saúde. Acho que a gente tem que saber fazer escolhas na hora certa. Então, vou cuidar dos meus também”, finalizou.

Claudia Leitte vaiada

Na última quinta-feira, 27, Claudia Leitte, 44, foi recebida com vaias na abertura do Carnaval de Salvador. Na ocasião, alguns foliões expressaram sua insatisfação ao ver a cantora no trio de Carlinhos Brown. Ela foi uma das convidadas do artista para o Circuito Campo Grande, que marca a abertura do Carnaval baiano.

As vaias começaram quando Carlinhos entoou “Bola de Sabão”, um dos sucessos do Babado Novo, que ficou conhecido na voz dela. Pouco depois, o ex-técnico de The Voice Brasil chamou o nome da cantora, aumentando os gritos e vaias. Ela também recebeu apoio e ouviu gritos de “te amo”.

Claudia Leitte tem sido alvo de críticas desde que mudou repetidas vezes a letra da canção “Caranguejo” para não dizer o nome de Iemanjá, entidade cultuada nas religiões de matriz africana. A artista foi acusada de intolerância religiosa e racismo, mas disse prezar “pelo respeito, solidariedade e integridade”.

Novo affair de Anitta

A fila amorosa andou para Anitta. A cantora foi vista recebendo um beijo de um homem durante a última noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, que aconteceu na noite de terça-feira, 4.

Em janeiro deste ano, Anitta e o jogador de futebol Vinicius Souza, com quem se relacionou por cinco meses, deixaram de se seguir nas redes e deletaram as fotos que tinham juntos. Os dois foram vistos como um casal pela primeira vez durante a Semana de Moda de Paris, em setembro de 2024.

Anitta estava solteira desde o fim do namoro com o produtor musical Murda Beatz, em 2022.

Virginia detonada por expor filho doente

A influenciadora Virginia Fonseca, que este ano não curtiu o Carnaval por conta da internação de seu filho caçula, José Leonardo, de seis meses, que teve um quadro de bronquiolite viral aguda, foi detonada nas redes sociais ao trocar a foto de seu perfil pela imagem da criança com tubos no nariz. A ideia não pegou bem entre os seguidores, que criticaram a exposição excessiva do bebê.

“Pra que expor dessa forma?”, questionou uma seguidora. “Que foto é essa? Sem noção”, comentou outra. “Gosto muito da Virginia, mas isso não se faz. Foi muito apelativo da parte dela”, reclamou uma terceira. Após as críticas, minutos depois, a influenciadora retornou à imagem original, ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e das outras filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2.

José Leonardo teve alta nesta quarta-feira, 5, após passar cinco dias no Hospital Jutta Pediátrico, no Rio de Janeiro.